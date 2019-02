La Asl Toscana sud est: “Nessuno scontro con i sindacati, siamo alleati con i lavoratori”

Ieri la presa di posizione dei sindacati riguardo un possibile stato di agitazione a causa della mancanza di personale ("le promesse non bastano più, i tempi per le assunzioni sono lunghissimi"). Oggi la replica della Asl Toscana sud est che prova a smorzare le polemiche sugli organici in sanità provenienti da ambienti sindacali e dalla stampa.

"Nessuna contrapposizione ma l’impegno comune per raggiungere lo stesso obiettivo: avere personale competente e numericamente adeguato a garantire servizi di qualità al cittadino. C’è grande attenzione alla programmazione, come dimostrato dai prossimi ingressi in Azienda: entro aprile, si registrano 86 nuove assunzioni in Area Vasta, tra infermieri, OSS, ostetriche e tecnici sanitari (28 Arezzo, 24 Siena e 34 Grosseto). E’ previsto poi l’ingresso di nuovi medici, con la richiesta presentata ad Estar di anestesisti, radiologi e medici di Medicina Interna, ginecologi, fisiatri e farmacisti.

Rispetto alla fine del 2015, gli infermieri e gli OSS sono aumentati rispettivamente di 46 e 32 unità. La Asl Toscana sud est non solo non intende diminuire il personale ma è fortemente impegnata a mantenere i livelli occupazionali, potenziando laddove ce ne sia necessità, ma sempre rispettando quanto previsto dalla legge. Questo, nell’interesse condiviso con i sindacati, di tutelare sia i lavoratori che i pazienti".