Asl Toscana sud est e Comitato Salute Casentinese a confronto

I dirigenti dell’ Azienda Usl Toscana sud est hanno incontrato il Comitato salute del Casentino. Questa è stata anche l’occasione per conoscere il nuovo presidente Enrico Grofi.

Il Comitato ha espresso interesse per il territorio e in particolare per le strutture socio-sanitarie: RSA, Case della salute ma anche per la realtà dei Medici di medicina generale. L’Azienda ha consegnato i dati di attività relativi all’ospedale di Bibbiena e non solo, che il Comitato si riserva di verificare e discutere in un altro eventuale confronto.

Allo stesso tempo il Comitato si è detto soddisfatto per aver appreso che la nuova Piastra dell’emergenza del Casentino è passata in mano ai progettisti che ne cureranno l’esecuzione, insieme alle nuove sale per l’Endoscopia e la Diagnostica Endoscopica.