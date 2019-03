Asfalto fonoassorbente tra Rigutino e Castiglioni. Ceccarelli: "Così meno rumore e meno buche"

Meno rumore, un maggiore rispetto per l'ambiente e poi anche una migliore resistenza.

Ammonta a 682.587,22 euro (più Iva) il costo dell'intervento che è stato previsto lungo la Regionale 71 tra Castiglion Fiorentino, Policiano e Rigutino.

A stanziarlo è stata la Regione Toscana che ha previsto per questo tratto, particolarmente sollecitato dalla massiccia presenza di mezzi, pesanti e non, la realizzazione degli asfalti fonoassorbenti.

Un'operazione che vedrà anche l'impiego di materiali di recupero, come gli pneumatici esausti, che andranno a comporre la struttura del bitume messo in posa sulla "Umbro Casentinese" dal Km 129+500 al Km 137+260 e dal Km 137+400 al Km 141+360.

A darne notizia l'assessorato regionale ai trasporti, che precisa che i lavori serviranno per la sostituzione della pavimentazione stradale con asfalti studiati per abbattere il rumore della viabilità.