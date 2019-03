Asfalto fonoassorbente sulla 71 tra Arezzo e Castiglion Fiorentino

Sono in avvio i lavori per la realizzazione degli asfalti fonoassorbenti nel tratto della SRT 71 "Umbro Casentinese" dal Km 129+500 al Km 137+260 e dal Km 137+400 al Km 141+360 nei Comuni di Arezzo e Castiglion Fiorentino. A darne notizia l'assessorato regionale ai trasporti, che precisa che i lavori serviranno per la sostituzione della pavimentazione stradale con asfalti studiati per abbattere il rumore della viabilità.

"Si tratta di un intervento appaltabile direttamente dalla Regione, una sperimentazione collegata al progetto europeo Life NEREiDE (Noise Efficiently REduced by recycleD pavEments)- spiega l'assessore regionale alle inmfrasyrutture Vincenzo Ceccarelli - la Regione Toscana e l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT) sono partner del Belgian Road Research Centre (BRRC), della Società ECOPNEUS, dell'Istituto di Acustica e Sensoristica Orso Mario Corbino e del Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale dell'Università di Pisa in un progetto che ha come obiettivo ridurre anzitutto il rumore veicolare e, in secondo luogo, le emissioni di gas serra. Saranno testate miscele bituminose particolari prodotte a temperature più basse e composte da bitumi di primo impiego mescolati a fresato proveniente da vecchie pavimentazioni e polvere di gomma ricavata da vecchi pneumatici".

L'importo di contratto dei lavori è di euro 682.587,22 oltre IVA; la durata dei lavori è di 70 giorni.