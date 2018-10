Si svolgerà il 13 ottobre la seconda puntata di “Artigiani sul Web 2018: strategie di marketing e branding positioning”, il nuovo corso di Confartigianato Arezzo, dedicato all’identità e riconoscibilità sul web. Il corso, articolato in due giornate, sabato 6 e sabato 13 ottobre, è tenuto da due grandi protagonisti della comunicazione attraverso il web: Riccardo Scandellari e Rudy Bandiera.

Il primo appuntamento quello di sabato 6 ottobre, ha visto protagonista il noto giornalista, blogger, formatore e consulente Riccardo Scandellari ed ha avuto un ottimo successo con tanta partecipazione da parte degli imprenditori.

Ora sarà la volta di Rudy Bandiera, blogger, esperto di digitale e docente, sempre sul tema del personal branding e del brand positioning ovvero su come migliorare la riconoscibilità ed identità sul web delle imprese artigiane. Appuntamento il 13 ottobre nella sede di Confartigianato, in via Tiziano 32 ad Arezzo.

Autore di diversi libri sul tema della comunicazione via web, Bandiera sottolinea la necessità di costruire fiducia con i contenuti ma anche con la comunicazione, che oggi é parte essenziale del business.

“Siamo abituati – dice – a pensare al mondo dell’artigianato come ad un qualcosa legato alla tradizione, al passato. In realtà non è più così- sottolinea con enfasi – e anche l’artigianato si sta evolvendo. Oggi per fare business il lavoro deve essere finalizzato non solo al prodotto, ma anche alla comunicazione, e questa si fa sui social. Di questo parleremo ad Arezzo, nella sede di Confartigianato e vi prometto che si tratterà di un incontro molto interessante e anche molto divertente.”

Le giornate formative sono rivolte a imprenditori, liberi professionisti, operatori del settore turistico come, ad esempio, gestori di agriturismo e B&B e si incentreranno sul corretto utilizzo, in termini di strategia marketing/branding positioning, dei social network.

Visto che la partecipazione sarà a numero chiuso è necessario iscriversi con la massima urgenza contattando Elena Bucefari (Tel. 0575.314272 – elena.bucefari@artigianiarezzo.it) e/o Gigliola Fontani (Tel. 0575.314272 – gigliola.fontani@artigianiarezzo.it).