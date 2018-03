Arrivano 130mila euro dalla Regione per sistemare la strada in zona Chiavaretto

In arrivo circa 130 mila euro dalla Regione, per la sistemazione della strada in zona Chiavaretto a Subbiano. Contributo che l’amministrazione chiedeva da tempo data l’importanza dell’intervento nella frazione. “Abbiamo chiesto per anni il contributo regionale che finalmente è arrivato, dimostrando attenzione verso le zone decentrate del Comune – ha spiegato l’assessore Alessandro Rossi – la strada della Piaggia fu interessata da due frane nei mesi di marzo e aprile 2013, dopo le intense piogge del periodo. Da allora ci siamo attivati per trovare le risorse necessarie alla messa in sicurezza del collegamento e oggi i lavori sono quasi giunti al termine”. La notizia dell’intervento sulla località di Chiaveretto arriva poco dopo l’inserimento di altre quattro frazioni, (Santa Mama, Calbenzano, Ponte Caliano e Calstelnuovo) nel percorso della ciclopista dell’Arno.