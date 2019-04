Arezzo Wave Contest batte tutti i record: 50 mila band e più di 250 mila musicisti sul palco

50.198 band, più di 100.000 brani e 250.000 musicisti: sono questi i numeri di Arezzo Wave Contest, l’unico concorso in Italia ad aver superato la cifra record di 50.000 iscritti. 8000 le formazioni che si sono esibite dal vivo dal 1987, anno della fondazione, totalizzando 1900 live in tutta la penisola e raggiungendo oltre 500.000 spettatori. Sui palchi di Arezzo Wave si sono alternate band che hanno fatto la storia del rock italiano come Afterhours, Negrita, Zen Circus, Motta, Marlene Kuntz, I Ministri, Fast Animals & Slow Kids e molti altri.

L’edizione 2019 con 1096 progetti musicali ha registrato un aumento del 12% nelle iscrizioni, rispetto al 2018. Il Piemonte è la regione con più registrazioni, seguono Toscana, Lazio, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, tutte sopra i 100 iscritti. Tra gli incrementi più significativi, il boom della Basilicata con più del doppio degli iscritti rispetto allo scorso anno. Libero, il progetto electro-folk di Libero Reina, è l’iscritto “numero cinquantamila”, attualmente in gara per la fase regionale in Sicilia.

“Cifre da capogiro che registriamo con grande orgoglio – dichiara Mauro Valenti, presidente Fondazione Arezzo Wave Italia. Tra addetti ai lavori, supporter delle band, amici e famiglie dei musicisti, la manifestazione ha coinvolto nel corso della sua storia più di mezzo milione di persone, numeri che nessun’altro concorso in Italia può vantare. Dato ancor più sorprendente, pensando che la sola Arezzo, la città da cui il contest è partito, non raggiunge i 100.000 abitanti: Arezzo Wave li ha quintuplicati”.

Le iscrizioni per l’edizione 2019 si sono chiuse il 30 marzo. Entro fine maggio si svolgeranno le selezioni regionali con più di 80 date dal vivo in tutta Italia. A giugno verrà annunciata la rosa delle venti migliori formazioni, una per regione, che sarà valutata da Amici Attivi di Fondazione Arezzo Wave, una speciale giuria di qualità con Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, Francesco Fry Moneti dei Modena City Ramblers, Petra Magoni, Dj Ralf e molti altri.

Tra queste venti, la giuria “all stars” decreterà il vincitore ufficiale del concorso e i vincitori delle categorie Arezzo Wave Music School, per artisti singoli o per gruppi composti da musicisti tutti under 35 di cui almeno uno iscritto ad una scuola superiore e Arezzo Wave Ius Soli, per artisti singoli o per gruppi con almeno un musicista di seconda generazione.

In palio ci sono tanti premi: le venti band vincitrici delle finali regionali avranno l’opportunità di essere selezionate per esibirsi sui palchi più prestigiosi della penisola come il “Concertone” del Primo Maggio o la rassegna Collisioni. E ancora, lo SMIAF di San Marino, il Pollino Music Festival, il Metaponto Beach Festival, il Farcisentire Festival, il Girotonno Festival e tanti altri festival che saranno rivelati nelle prossime settimane.

Inoltre i vincitori delle finali regionali e delle categorie Music School e Ius Soli suoneranno a Sud Wave, il grande showcase festival del Sud Europa, in programma dal 6 al 9 novembre 2019 che, tra concerti e panel, permetterà alle band di esibirsi di fronte ad un pubblico specializzato di giornalisti e manager internazionali, formula che ha consentito a numerose formazioni di varcare i confini nazionali per esibirsi nelle principali piattaforme europee tra cui l’Eurosonic di Groningen, il Mama di Parigi, il Mil di Lisbona e molti altri.

I vincitori delle fasi regionali e delle sezioni Music School e Ius Soli, infine, potranno usare il marchio Best Arezzo Wave Band 2019 della regione di provenienza o della categoria di riferimento, su tutto il proprio materiale promozionale per un anno.

