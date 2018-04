“Arezzo in-tour”, in Confcommercio si presenta la fondazione turismo

La Fondazione “Arezzo In-tour” sarà svelata agli imprenditori aretini nell’incontro in programma per domani (mercoledì 4 aprile 2018) alle ore 15 nella sede della Confcommercio, in via XXV Aprile 12. A spiegare il funzionamento del nuovo strumento di governance territoriale di cui il Comune di Arezzo si è dotato sarà l’assessore Marcello Comanducci, deus ex machina del progetto. L’obiettivo ormai è chiaro a tutti: rilanciare il turismo aretino attraverso modalità più efficienti di gestione e coordinamento delle risorse.

“Dal 2010, anno della chiusura dell’APT, abbiamo sempre chiesto a gran voce che il Comune di Arezzo si rendesse parte attiva nella creazione e gestione di un organismo pubblico-privato di “governance” territoriale che fosse in grado di creare prodotti turistici adeguati al mercato e di curare come serve il “brand Arezzo” – spiega la presidente di Confcommercio Toscana Anna Lapini – Questo organismo può finalmente garantire alla nostra città un vero sviluppo in chiave turistica, programmato e consapevole, anche per evitare le iniziative improvvisate e scoordinate che si sono susseguite finora e che poco hanno portato in termini di crescita del turismo e dell’occupazione”.

“Con la Fondazione “Arezzo In-tour”, la nostra città si è finalmente dotata dello strumento che serviva. A questo punto, la partecipazione attiva di tutto il mondo imprenditoriale sarà fondamentale per far sì che questa “macchina” straordinaria diventi realmente funzionale ed efficace. Ecco il senso dell’incontro di domani”, sottolinea la presidente Lapini.

La presentazione del progetto “Arezzo In-tour” è fissata alle ore 15 nella sede di via XXV Aprile 6/12. È ad ingresso libero e vi potranno partecipare tutti gli operatori e i professionisti del settore turistico. Saranno presenti oltre all’assessore Marcello Comanducci e alla presidente di Confcommercio Toscana Anna Lapini anche la vicedirettrice della Confcommercio aretina Catiuscia Fei e la responsabile dell’area turismo Laura Lodone.