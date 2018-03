Arezzo spazzata dal vento: raffiche fino a 80 chilometri orari. Nel Cortonese toccati i 113 chilometri

Un dato che mostra in modo chiaro la situazione è quello rilevato ieri mattina alle ore 7,24 alla stazione meteo di Chiani dove il vento ha soffiato alla bellezza di 81 chilometri orari. Non si tratta di un record, ma resta comunque un fenomeno importante, tanto è vero che ieri i vigili del fuoco di Arezzo sono stati impegnati in numerosi interventi per i danni causati dalle raffiche.

Nadia Frulli