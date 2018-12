Arezzo nella morsa del Gelo: quarta città più fredda d'Italia. E Palazzo del Pero scende a meno 8,7 gradi

Fredda, freddissima, la più gelida della Toscana. Questa mattina Arezzo ha registrato temperature minime particolarmente rigide. Naturlamente il luogo più greddo in assoluto è stato Palazzo del Pero.

"Cominciamo con qualche dato - spiega Lorenzo Sestini di Arezzo Meteo - Secondo voi la minima più fredda della Toscana? Sempre la solita quando si parla di inversione termica. Palazzo del Pero spicca con i suoi -8.7. Ortignano non scherza, con -8.0".

Ma sono molte le città dove le temperature sono scese di diversi gradi sotto lo zero. Ed ecco che nella lista si legge: Ponte a Chiani -7.9,

Monterchi -7.3, Badia Agnano -7.1, Poppi -6.1, Cesa -5.6, Monte San Savino -4.6.

Poi ci sono quelle più "calde" della provincia di Arezzo: "Uniche con valori positivi, Pratomagno +1.5, Trappola +0.9"

Come detto Palazzo del Pero è stata la località piuù fredda della Toscana. E la più calda? Giglio Porto più calda, con +10.7.

"Vogliamo vedere però le temperature più fredde delle città italiane nei valori urbani? - dice Sestini - Dobbiacco -12 è stata la città più fredda d'Italia. Arezzo con -4 si colloca in 4 posizione. La città più calda invece è stata Catania, dove si sono toccati i 18 gradi di valore massimo"

E poi uno sguardo su tutta la Penisola per capire dove il freddo abbia colpito di più.

"Ultima perla delle stazioni più freddi d'Italia complessive. Potete immaginare quale sia il valore più basso? Vi diciamo subito il dato che vi lascierà a bocca aperta. Siamo in Abruzzo Al rifugio Heidi. Semplicemtne a una quota di 1420 metri, insomma come la nostra Alpe di Catenaia. Ma in Abruzzo la minima è stata di -25,6 gradi!".