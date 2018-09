Arezzo, prorogato il termine per le domande di accesso al contributo del ministero dell’Istruzione

Fino a venerdì 26 ottobre, non fino al 19 come precedentemente comunicato, sarà possibile inoltrare domanda, esclusivamente online su http://www.comune.arezzo.it/strumenti-online/domande-scuola-online, per accedere al contributo ministeriale rivolto alle famiglie residenti nel Comune di Arezzo i cui figli abbiano frequentato i servizi per l’infanzia nell’anno scolastico 2017/2018 e nello specifico: asili nido comunali, asili nido privati accreditati, scuole dell’infanzia comunali e scuole dell’infanzia paritarie private. La proroga è stata disposta dall’amministrazione comunale con un nuovo provvedimento in cui è stato peraltro preso atto che per poter accedere al contributo è obbligatorio aver corrisposto per intero le rette dovute per l’anno scolastico sopra richiamato, autocertificare l’importo complessivo e non essere beneficiari di buoni scuola. I voucher Inps o altre misure di contribuzione diverse dai buoni scuola, contrariamente a quanto comunicato in precedenza, risultano invece compatibili con il contributo in oggetto.