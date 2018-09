“Arezzo città della Quintana”, amarezza per l’errore a L’Eredità su Rai Uno

Delle due l’una: o si intendeva una città che tra le sue manifestazioni abbia la Giostra della Quintana (Ascoli, Foligno…), oppure si intendeva la Giostra del Saracino. Ma l’abbinamento scelto dalla Rai per Arezzo come città della Quintana, proprio non va giù. Il frame da giorni circola sui social e si moltiplicano le parole di stupore, amarezza e rabbia per la superficialità dell’errore commesso durante una puntata de L’Eredità su Rai Uno. E dopo il “vergogna” social di tanti aretini, appassionati di Giostra e non, potrebbe arrivare un’azione ufficiale dell’Istituzione Giostra nei confronti della Rai.

Foto: Immagine tratta da facebook