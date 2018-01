Aretini nella rete, oltre 12mila siti in provincia: su internet tante persone fisiche e 17 imprese su 100

Trenta anni del dominio .it e tante città che “vivono su internet”: a tracciare la mappa è stato il Sole 24 Ore in seguito alla presentazione ufficiale dei dati a cura di Registro.it.

La provincia che vede il maggior numero di domini registrati internet – 519 ogni 10mila abitanti – è Milano, seguita da Bolzano (463) e Firenze (425). Arezzo scende in graduatoria con i suoi 356 (per la precisione 355,8) domini registrati ogni 10mila abitanti – in proporzione oltre 12mila per i 345 mila abitanti dell’Aretino – ma la forbice con le grandi città non è poi così ampia: basti pensare che Roma, che detiene il 9,2 per cento di tutti i domini .it, è decima con 379.

GLI ARETINI E LA RETE

La ricerca ha suddiviso anche domini registrati in 4 gruppi: aziende, liberi professionisti, persone fisiche ed enti no profit. Per quanto riguarda le aziende, sono 17,1 quelle che hanno un sito ogni 100 imprese. Nella prima metà di una ipotetica classifica regionale nella quale la spunta Firenze (20,39) seguita da Siena (20,35).

Più numerose le persone fisiche: 112,6 aretini ogni 10mila abitanti hanno un sito personale. Anche in questo caso Firenze fa da padrona a livello regionale con 136,6, seguita da Pisa e Siena (122, 121).

I liberi professionisti che hanno registrato un dominio sono invece 27,66 ogni 10mila abitanti mentre gli enti no profit sono 17,11 ogni 10 mila abitanti.

In 30 anni in Italia sono stati ben 3 milioni i nomi a dominio su una popolazione di 61milioni di abitanti. Questo fa del Bel Paese il decimo a livello mondiale e il quinto a livello europeo.