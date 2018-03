Aree verdi, campi sportivi e asfalti. Da Ceciliano a Santa Firmina cantieri aperti, 800mila euro per le strade

Su proposta del vicesindaco Gianfrancesco Gamurrini, la Giunta ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione di una nuova area verde a Ceciliano.

“Erano numerose – ha specificato Gamurrini – le richieste dei residenti della frazione per un’opera di questo tipo, attrezzata, nel centro abitato. Abbiamo dunque individuato l’area idonea e investito per essa 60.000 euro. Credo che i cittadini resteranno soddisfatti: il parco è limitrofo al resede scolastico, sarà recintato, pavimentato, ben illuminato, dotato degli arredi urbani tradizionali quali panchine, tavoli da pic-nic, cestini. E per i più piccoli, non mancherà uno spazio ludico specifico. Proseguiamo dunque con un piano di dotazione e di ammodernamento delle aree verdi che coinvolge sia la città sia le frazioni. Da Pratantico al Pionta, presto toccherà anche a Policiano”.

I giochi, forniti direttamente dall’amministrazione comunale, consistono in strutture polivalenti con scivoli e percorsi utilizzabili dai bambini dai 2 ai 12 anni, altalena a cesto, giochi inclusivi a due e quattro posti, a pannello e a molla. Tutti dotati di pavimentazione antitrauma.

Ma non è il solo lavoro di manutenzione riguardante le aree verdi che verrà messo in campo nelle prossime settimane. Tra questi ci sono anche le opere riguardano la riqualificazione del campo sportivo di Santa Firmina.

“Oggi sono partiti i lavori di rifacimento del campo dove trova casa la società sportiva – spiega il vicesindaco – anche in questo caso l’investimento che abbiamo messo a disposizione 60mila euro. Stasera invece andremo a Policiano per un incontro con i residenti con i quali parleremo del progetto di allestimento di un’area verde. In questa frazione attualmente non c’è uno spazio di questo tipo per tanto abbiamo pensato di accogliere le loro richieste”.

Ma con la primavera alle porte sono in partenza anche lavori nelle strade comunali per ripristinare il manto bituminoso.

“Saranno davvero moltissimi i lavori che avvieremo e che dureranno fino all’estate – spiega il vicesindaco – tra marzo e aprile saranno investiti 800mila euro lungo le arterie del traffico cittadino. Al momento abbiamo cercato di effettuare interventi di messa in sicurezza”.