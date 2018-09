Arci, al via la selezione per il servizio civile: un’occasione per 69 giovani

Un’occasione unica per i giovani dalla provincia di Arezzo tra i 18 e i 28 anni. Un’opportunità di crescita professionale nell’ambito del sociale per 69 ragazzi e ragazze che grazie al Servizio Civile Nazionale saranno impegnati per 12 mesi con un rimborso mensile di 433,80 euro.

Progetti che si realizzeranno grazie alla regia di Arci Servizio Civile. “Da anni diamo la possibilità ai giovani della provincia di Arezzo di avviare un percorso formativo e di crescita – spiega la referente dei progetto Laura Vichi – sono moltissimi i casi in cui i volontari sono rimasti a lavorare presso le strutture nelle quali avevano prestato servizio. Oltre ad essere uno strumento importante di avvio al lavoro – aggiunge – è un cammino verso l’autonomia grazie al rimborso, ma soprattutto di conoscenza di un settore, quello del sociale, presente in maniera forte nel nostro territorio”.

Il Servizio Civile Nazione avrà la durata di 12 mesi per una media di 30 ore settimanali. Prevede una formazione generale e specifica obbligatoria, parte integrante del monte ore annuale.

Possono partecipare alla selezione i giovani, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età, in possesso dei seguenti requisiti: essere cittadini italiani, essere cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea, essere cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia;

Il bando, la modulistica e i testi dei progetti sono scaricabili dal sito www.arciserviziocivile.it.

Per informazioni sul bando di selezione e consegna delle domande la sede di Arci Servizio Civile in via Garibaldi 135 è dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.00. In alternativa è possibile chiamare allo 057523549 o scrivere una mail a: arezzo@ascmail.it.

I progetti vedranno impegnati i civilisti in tutto il territorio della provincia: Arezzo, Sansepolcro, Cortona, Subbiano, Laterina, Pergine, Bucine, Rassina, Bibbiena, Ortignano, Monte S.Savino, Talla e Poppi. “Saranno protagonisti in percorsi di assistenza agli anziani, ai disabili. In progetti di integrazione dei migranti, di educazione e promozione culturale” aggiunge Laura Vichi.

“Lavoreranno fianco a fianco con professionisti delle amministrazioni comunali, delle cooperative, associazioni e Rsa” conclude.