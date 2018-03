Apre al pubblico la nuova Farmacia Comunale di Foiano: al via il taglio del nastro

Si conclude il complesso procedimento che, in ottemperanza del D.L. 1/2012 consentiva di istituire una farmacia aggiuntiva anche nei centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita, purché a distanza di 1500 m. da altre farmacie già aperte e con superficie di vendita superiore ai 10.000 mq

La farmacia si inserisce all’interno dell’Outlet Village, offrendo così ai cittadini foianesi, ai dipendenti e ai clienti frequentatori della struttura la possibilità di utilizzare un nuovo importante servizio.

All’interno saranno ovviamente offerte tutte le prestazioni fondamentali, come la presa in carico delle ricette mediche, la fornitura di farmaci, di preparazioni galeniche, di articoli sanitari, di ausili per il proseguimento a domicilio di terapie complesse.

Oltre a tutto questo sarà possibile trovare prodotti specifici riguardanti la Fitoterapia, gli integratori alimentari per la vita quotidiana e per la pratica sportiva, nonché prodotti cosmetici nickel free per l’igiene del corpo e dei capelli.

Un ampio spazio sarà dedicato alle esigenze e alla salute del bambino e della mamma sia nella fase di gestazione che dopo il parto.

Nelle prossime settimane verrà attivato il servizio di prenotazioni CUP che permetterà ai cittadini di prenotare analisi e visite specialistiche.

Ulteriori servizi quali quelli della presenza di un infermiere professionale e di un fisioterapista, la misurazione della pressione e dei valori di colesterolo, glicemia, creatinina etc., completeranno a breve i servizi offerti.