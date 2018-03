Appuntamento pasquale con il Mercatale

Nuovo appuntamento sabato 31 marzo dalle 9 alle 19 sotto i Portici di Via Roma con “Il Mercatale”, il mercato nato nel 2007 per volere di Lega Ambiente e che da quest’anno è promosso grazie alla regia di Confesercenti Arezzo.

“Le finalità della manifestazione – ricorda Lucio Gori di Confesercenti – sono quelle della promozione e valorizzazione delle eccellenze agroalimentari aretine con selezione di prodotti come olio, vini, formaggi, salumi, marmellate, tartufi. In occasione della terza edizione del 2018 saranno dieci le aziende. Il 31 marzo il Mercatale coincide con la giornata di sabato, vigilia della Pasqua e rappresenta l’occasione per acquistare prodotti ottimi per tavole delle colazioni pasquali o per le gite fuori porta di pasquetta”. Anche per questa edizione si segnalano alcune interessanti novità, tra queste non solo la presenza di un’azienda agricola senese con farro e vino, ma anche un birrificio artigianale, un’azienda con dolci e prodotti da forno ed infine un’azienda con salumi di cinta senese e sughi pronti toscani come l’aglione, cinghiale, anatra.

“E’ nostra intenzione – conclude Lucio Gori – rilanciare e promuovere la rete del Mercatale di Arezzo per non disperdere il patrimonio di prodotti e professionalità delle aziende. Con la prossima edizione “pasquale” prevista per sabato 31 marzo avremo alcune novità con aziende che presenteranno prelibatezze all’insegna della qualità e della tipicità locale”.