Via libera del Consiglio regionale della Toscana al bilancio di esercizio dell’Ente acque umbre toscane (Eaut), che ha sede in via Ristoro ad Arezzo. La proposta di deliberazione è stata approvata a maggioranza nel pomeriggio di ieri, martedì 9 ottobre.

Si tratta, ha dichiarato il presidente della commissione Ambiente Stefano Baccelli (Pd) nel corso della sua illustrazione, di un bilancio “in ordine”. Il valore della produzione ammonta a 5milioni 363mila 676 euro (era di 4milioni 187mila 408 nel 2016), i costi della produzione sono pari a 5milioni 219mila 728 euro (erano 4milioni 83mila 638 nel 2016, + 27,82 per cento rispetto al consuntivo 2016) e l’utile si attesta a 20mila 932 euro (era 13mila 662 nel 2016). Il valore della produzione è composto dalla quota di spese generali su lavori in concessione (circa il 29 per cento dei ricavi totali corrispondenti a 1milione 557mila 377 euro); proventi dall’esercizio di impianti irrigui (65,70 per cento dei ricavi totali corrispondenti 3milioni 524mila 46 euro).