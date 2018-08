Da anni lavorano nelle scuole dell’Aretino: si occupano delle pulizie delle aule e delle stanze dove i bambini trascorrono tante ore a settimana. E a poco meno di un mese dall’inizio del nuovo anno scolastico molte di loro non sanno cosa riserverà il futuro.

“Si tratta del personale occupato negli appalti di servizi di pulizia e ausiliariato degli istituti scolastici. Nell’Aretino si stima che circa sessanta di queste operatrici si trovino in una situazione di grave precarietà”. La denuncia è partita a livello regionale da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti Uil che in questi giorni hanno riformulato una richiesta di incontro al Ministro dell’istruzione Marco Bussetti, al ministro del Lavoro Luigi Di Maio e al Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane del Ministero della Pubblica Istruzione.

“I sindacati – si legge in una nota – rivendicano l’attuazione dell’accordo quadro governativo sottoscritto il 4 novembre 2016 che prevedeva un impegno specifico ad una soluzione stabile e di prospettiva alle problematiche sociali ed occupazionali di questi lavoratori e lavoratrici che, dopo vent’anni di continue traversie, hanno il diritto a vedersi riconosciuta la possibile stabilità di un posto di lavoro e uno stipendio dignitoso”.

In tutta Italia si parla di circa 16 mila di cui oltre 900 in Toscana e, come detto, circa 60 nella sola provincia di Arezzo.