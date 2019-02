Antonio D'Urso scelto dalla Regione come successore di Desideri alla Asl: ora la commissione

Antonio D’Urso, 57 anni, attuale direttore generale della Asl di Sassari, è l'uomo scelto da Enrico Rossi come successore di Enrico Desideri alla guida dell'Asl Toscana Sud Est.

D’Urso, originario di Cagliari, ha avuto già esperienze in Toscana dove ha diretto l'Asl di Lucca. La nomina, a questo punto, deve fare il passaggio successivo, obbligatorio, ma non vincolante in commissione, dove il voto a favore è tutt'altro che scontato. Trascorsi anche i 30 giorni previsti di legge, la decisione potrà diventare ufficiale. D'Urso andrebbe cos' a sostittuire Desideri prossimo al pensionamento.

In questo caso, sarebbe confermata la presenza di Simona Dei come direttore sanitario, ma in dubbio quella di Francesco Ghelardi, attuale direttore amministrativo.