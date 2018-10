Antiquaria vs Mercatini. Comanducci: “Petizione? Valuteremo quando arriverà”, work in progress per la Città del Natale

“Petizione? Firme raccolte contro hobbisti e mercatini? Sinceramente non sono al corrente di nulla ma, valuteremo quando e se arriverà”.

La risposta è quella di Marcello Comanducci, assessore alla Fiera Antiquaria, che replica così alla notizia riportata sulle pagine de La Nazione di Arezzo e riguardante le 144 firme raccolte da parte dei protagonisti della manifestazione per “difendere i diritti di chi è in regola con tasse e permessi”.

L’oggetto della raccolta firme a quanto pare sarebbero i numerosi eventi, primo tra tutti il Mercatino delle Pulci, che a detta degli antiquari ospiterebbero una concorrenza sleale nella vendita di prodotti e oggetti (anche antichi).

Una discussione che però risulta del tutto nuova all’assessore Comanducci che replica sostenendo come: “Non sono stato informato di alcuna petizione e di alcuna iniziativa di raccolta firme. Il mio ufficio è sempre aperto per tanto, chi lo desidera può presentarvisi per rappresentare i propri dubbi e problematiche. Fino ad oggi nessuno si è fatto avanti per lamentare un’eccessiva proliferazione di mercatini. Se queste firme arriveranno sulla mia scrivania ne valuterò il contenuto e le richieste. Per il momento però resto in attesa perché nessuno si è fatto avanti per rappresentare certe problematiche”.

E tra una polemica e l’altra la Fiera di ottobre si avvicina alla conclusione.

In tutto sono stati circa 250 gli espositori che in questa edizione hanno partecipato sfidando nuvole e pioggia.

“Una cifra leggermente sopra alla media per il mese di ottobre – prosegue Comanducci – fortunatamente questa mattina le strade e le piazze sono tornate a riempirsi. Buono il numero di visitatori stranieri presenti che hanno fatto tappa in città per fare una passeggiata tra i banchi”.

L’autunno dell’Antiquaria inizia in segno positivo anche se “le edizioni di ottobre e novembre sono sempre in tono minore in attesa del dicembre, mese in cui la città si anima per le festività natalizie”.

Ed è proprio sul tema del Natale che in queste ultime settimane si stanno concentrando gli sforzi dell’assessorato di Comanducci che attende novità dalla Soprintendenza per dare il via ai preparativi della Città del Natale 2018.

“Siamo in attesa delle conferme ufficiali – spiega – aspettiamo con trepidazione. Se arriveranno tutti i nulla osta sono certo che quest’anno riusciremo a superare ogni aspettativa”.