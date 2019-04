Anghiari, consegnati i premi "Leonardo da Vinci"

Si è svolta ad Anghiari la cerimonia di consegna del “Premio Leonardo Da Vinci”, istituito in occasione della 44 esima Mostra Mercato dell'Artigianato della Valtiberina Toscana, in collaborazione con CNA e Confartigianato

La commissione presieduta dalla dottoressa Maria Gatto (direttrice del Museo Archeologico Nazionale “Gaio Cilnio Mecenate” di Arezzo) ha selezionato le opere di artigianato artistico esposte a Palazzo Testi nell’ambito della Mostra collaterale “I Mestieri dell’Arte fra Tevere e Arno”.

Il premio per la categoria “Creatività artigiana” è staro assegnato ad Andrea Roggi con l'opera in ceramica "Peace Machine"; vincitore della categoria “Maestria nell’artigianato” è stato Alessandro Marrone con l'opera in acciao "Ali di carta su fiore".

Menzione di onore per Alano Maffucci (Sigilli Templari realizzati a cesello) e Laura Folli (tappeto di lana e bambù annodato a mano).