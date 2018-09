Andrea Barbieri riceve il Leone d’argento alla carriera

Ieri mattina nel corso di una solenne cerimonia tenutasi a Roma, l’aretino Andrea Barbieri ha ottenuto il riconoscimento del Leone d’argento alla carriera nell’ambito dell’evento Leone d’oro per la Pace.

Al timone ancora una volta Sileno Candelaresi, presidente del Gran Premio e supervisore della rassegna.

L’edizione di quest’anno del Leone d’Oro per la Pace – ha detto Candelaresi – vanta ospiti eccezionali. Figure che hanno mostrato all’Italia e al mondo come sia possibile instaurare un’etica delle relazioni internazionali basata sul rispetto tra i popoli. Per me, in rappresentanza di tutto il Comitato del Leone d’Oro, è un onore e un privilegio poterli insignire dei nostri riconoscimenti.