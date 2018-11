Anci, incarico nazionale per Ghinelli: delega a politiche ambientali e protezione civile

E' stata ufficializzata da Antonio Decaro, Presidente Anci Nazionale, la delega più “pesante” per il Sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, già Vicepresidente vicario di Anci Toscana e Responsabile Area Sviluppo Economico, Turismo, Cultura, Lavoro, Formazione, nonché Delegato per il progetto “Città Medie” dell'Associazione Regionale dei Comuni. A Ghinelli è stata affidata oggi da Anci Nazionale la delega alle Politiche Ambientali, Territorio e Protezione Civile all'interno della Presidenza dell'Anci.

“Sono grato al presidente Decaro per l'affidamento di questo importantissimo incarico che mi appresto a svolgere nella piena consapevolezza delle responsabilità che esso comporta – ha commentato il Sindaco Ghinelli -. Mi impegnerò al massimo per seguire l'evoluzione normativa e le politiche pubbliche di pertinenza delle materie delegate, e studiare ed elaborare proposte riguardo le posizioni che i Comuni tramite ANCI terranno sui temi specifici nelle varie sedi istituzionali. Darò il mio contributo per il sostegno e la salvaguardia dell'ambiente e lo sviluppo di corrette politiche di protezione civile dei Comuni e delle Città, protagonisti primari della crescita del Paese”, ha concluso Ghinelli.