“Anche escrementi umani dietro le colonne”. Il degrado dei Portici di Via Roma e l’ennesimo appello

Non abbiamo scoperto niente di nuovo, ma anche il vecchio che non va merita di essere riscritto, soprattutto quando crediamo che così come è adesso non possa andare avanti. Il teatro di ciò che mettiamo davanti alle nostre telecamere oggi sono i Portici di via Roma, monumento cittadino che merita più rispetto da tutti, istituzioni in primis.

Sono le 10:30 di mattina quando facciamo il nostro sopralluogo, in terra ci sono ancora i segni di un passaggio recente degli addetti alla pulizia delle strade, con l’acqua hanno lavato il pavimento.

Eppure la sensazione che si prova passandoci è quella del degrado assoluto e della noncuranza, sarà perché ci sono vetrine chiuse da tempo, perché ci sono rifiuti abbandonati accanto alle storiche colonne nel pieno della mattina, sarà perché colombe e piccioni hanno nidificato ovunque e le grate messa qualche anno fa non servono affatto a tenerli lontano. Gli escrementi dei volatili sono ovunque, i lampioni sono molto sporchi. Lattine e cartacce sono state lanciate sopra i cornicioni e fanno da arredamento ai nidi dei piccioni.

Chi ci passa ci fa caso, storce il naso, osserva piume che svolazzano a terra e l’altra immondizia e prosegue. Un po’ più esasperati sono coloro che ci lavorano in questa zona che da tempo segnalano, ma si sentono inascoltati, come i barbieri di sotto i Portici e lo stesso avvocato Tofi.

“Peggio di così – spiega uno dei barbieri – vengono anche a pulire il pavimento, ma il problema non si risolve perché ci sono le colombe che sporcano molto, poi le lampade sono annerite.”

“Il problema c’è, ma non credo che sarà risolto – commenta la signora che lavora nello stesso negozio – abbiamo fatto molte segnalazioni, interviste e denunce, ma siamo stati sempre inascoltati, pensi che si trovano anche escrementi umani dietro le colonne, la situazione è davvero brutta.”

“Così non va bene, anche per me, qui ho il mio ufficio – racconta l’avvocato Tofi – faccio appello affinché chi di dovere intervenga quanto prima.”