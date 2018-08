Anche il Comune di Monte San Savino contro Sei Toscana: “Partita la richiesta di sanzioni. Pronti a denunciare”

Nota del Comune di Monte San Savino sui disservizi nella raccolta rifiuti.

In merito ai disservizi registrati nel servizio di raccolta rifiuti, ascrivibili esclusivamente a mancanze della società a cui è affidata la gestione del servizio (Sei Toscana) per le quali non era stato fornito alcun preavviso, il Comune di Monte San Savino insieme con il resto dei Comuni che compongono l’Aor Valdichiana ha avviato la richiesta di un procedimento sanzionatorio nei confronti di Sei e si riserva anche di effettuare denuncia presso la Procura per interruzione di pubblico servizio. Ci è stato comunque assicurato dall’azienda che entro venerdì il servizio dovrebbe riprendere la piena funzionalità; a questo proposito il Comune, scusandosi per i disagi verificatisi, invita i cittadini a ridurre per quanto possibile il conferimento dei rifiuti, in attesa del ritorno alla normalità del servizio.