Alzheimer e “Felicità possibile”: iniziativa della cooperativa residenze per anziani

Si chiama “la felicità possibile” ed è il tema scelto dalla Cooperativa “Residenze per Anziani” in occasione della giornata dell’Alzheimer. L’intera giornata di mercoledì 19 settembre sarà infatti dedicata a questa malattia e, in particolare, a strumenti e metodologie a sostegno dei familiari delle persone che ne sono affette. Le iniziative si svolgeranno presso la residenza per anziani di Palazzo Guillichini in Corso Italia e vedranno al mattino un corso di formazione rivolto al personale del consorzio cooperativo sull’accoglienza capacitante, basato sulle indicazioni del professor Pietro Vigorelli e tenuto dal dottor Stefano Serenthà, e al pomeriggio, con inizio alle 14, la parte aperta al pubblico con i racconti di “felicità possibile” raccolti nelle RSA e nelle famiglie, la relazione del dottor Serenthà sul tema “la felicità possibile attraverso le parole”, un dibattito fra i presenti e, alle 18, un buffet di condivisione offerto dalla Cooperativa.