Allerta meteo revocata, temperature in calo, ma solo 1.6 mm di piogge ad Arezzo

E’ stata revocata questa mattina dalla sala operativa della Regione Toscana l’allerta arancione emessa ieri, che era valida fino alle ore 13:00 di oggi: nelle prossime ore è infatti atteso un deciso miglioramento del tempo. Secondo quanto comunicato, al momento non risulta ci siano state criticità particolari nella notte in Toscana.

E infatti anche ad Arezzo sono scese le temperature, ma le piogge si sono fermate a 1.6 mm. Tanto che i rappresentanti di Arezzo Meteo parlano di un “Peggioramento “flop” per l’Aretino, almeno da un punto di vista delle precipitazioni con Arezzo che resta al palo con soli 1.6 mm (avute nel pomeriggio di sabato) e anche nelle altre zone non è che abbia fatto tanto di più.”

E le temperature?

Le previsioni

“Per i prossimi giorni avremo tempo stabile e soleggiato (fino almeno a mercoledì), con temperature massime in aumento (ma senza eccessi) e minime in calo, con valori freschi specie nelle conche appenniniche. Tutto questo grazie al posizionamento di un promontorio di alta pressione di matrice sub tropicale sulla nostra penisola (vedi immagine allegata). Come detto in precedenza, l’estate per ora non finisce affatto, proseguirà ancora anche se, ovviamente, in tono minore. La stagione avanza, le giornate si accorciano, è ben chiaro che valori troppo elevati sono meno probabili (salvo avvezioni calde di stampo africano, che per ora, però, non se ne vedono).”