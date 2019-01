Nuova allerta meteo: codice giallo per neve e ghiaccio nell'Aretino

La Regione Toscana prolunga l'allerta per neve e ghiaccio. Tutta la provincia di Arezzo è interessata (codice giallo) per quanto riguarda la neve, mentre per quanto riguaerda il ghiaccio è escluso il Valdarno. "Prosegue la perturbazione che ha portato e porterà neve un po' in tutta la Regione fino a quote collinari. La Sala operativa unificata permanente della Regione - si legge nella nota - ha confermato il codice arancione emesso ieri e valido fino alla mezzanotte di oggi ed ne ha emesso uno giallo per neve e ghiaccio che interesserà quasi tutta la Toscana nella giornata di domani, mercoledì 23 gennaio; uniche zone escluse sono quelle lungo tutta la costa e le isole".

Il dettaglio

Il codice giallo per neve è valido dalla mezzanotte di martedì 22 gennaio fino alla mezzanotte di mercoledì 23 gennaio per le seguenti aree: Casentino, Valdichiana, Mugello, valli del Fiora e dell'Albegna, valle dell'Ombrone Grossetano, Appennino tosco-romagnolo, Valtiberina. Per queste stesse zone resta confermato il codice arancione emesso ieri e valido fino alla mezzanotte di oggi. Codice giallo per neve, valido dalle ore 15 fino alla mezzanotte del 23 gennaio, per queste aree: Valdarno Inferiore, Lunigiana, Serchio-Garfagnana-Lima e Serchio-Lucca. Infine, sempre per queste zone è emesso un codice giallo per ghiaccio dalla mezzanotte fino alle 12 di domani, 23 gennaio.

Le allerte

NEVE Nel pomeriggio-sera di oggi 22 gennaio previste nevicate a quote collinari su gran parte delle zone interne: su Alto Mugello, Casentino e Alta Val Tiberina e localmente sui rilievi dell'aretino e del senese. Possibili locali nevicate anche a quote di pianura ma senza accumuli. Domani, mercoledì, residue deboli nevicate in nottata fino a quote di fondovalle sui settori appenninici settentrionali e sull'aretino e senese, in esaurimento; dal pomeriggio deboli nevicate a carattere sparso oltre i 500 metri sulle zone interne, con quota della neve in calo in serata fino a localmente 300 metri sulle zone settentrionali. Possibili accumuli a quote collinari e non significativi in pianura.