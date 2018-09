Dal 1 ottobre 2018 la pediatra Milva Milli non sarà più operativa in Valdarno. La Zona Distretto invita quindi i genitori a scegliere un altro pediatra per l’assistenza ai propri figli rivolgendosi all’Anagrafe Assistiti dell’ospedale di Montevarchi, dal lunedì al venerdì in orario 9-12.30.

I genitori devono portare la tessera sanitaria del bambino e un proprio documento di riconoscimento.