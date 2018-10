Alessio Antonelli nuovo Consigliere comunale di Sansepolcro in quota “Insieme Possiamo”

E’ Alessio Antonelli, 43enne di Sansepolcro, a insediarsi negli scranni del Consiglio Comunale. Dipendente alla “Buitoni” è conosciuto per la sua attività in ambito sportivo e civico; nel 2011 fu tra i promotori della candidatura di Danilo Bianchi a Sindaco e ha continuato il suo impegno per la città candidandosi nel 2016 nella lista “Insieme Possiamo – Lavoro, Ambiente e Beni Comuni” a sostegno di Mauro Cornioli.

Ha sempre partecipato alla vita politica della lista civica portando idee e proposte, per questo siamo sicuri che il suo ingresso porterà concretezza e continuità alle nostre idee per la città. Il Gruppo di “Insieme Possiamo” contribuirà, assieme agli Assessori, a supportare il lavoro che Alessio Antonelli è chiamato a svolgere, ovvero rappresentare tutte quelle istanze care alla nostra storia politica su temi fondamentali quali lavoro, l’ambiente, i beni comuni, i diritti e, in particolar modo l’attenzione nell’assistenza e nei servizi a giovani, anziani e famiglie. Un particolare ringraziamento va a Desara Muriqi che per motivi di lavoro ha dovuto lasciare il Consiglio Comunale, a Giulia Messina che per motivi lavorativi ha rinunciato all’incarico, ma comunque entrambe continueranno il loro apporto politico nei confronti del progetto per la nostra città.

Auguriamo ad Alessio Antonelli un proficuo lavoro, siamo sicuri del suo benefico apporto all’Amministrazione e alla città intera assieme a tutto il Gruppo.