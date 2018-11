Nuovo albero al posto dello storico pino di via Veneto

Nel 2016 la rimonzione dello storico pino di via Vittorio Veneto destò numerose polemiche. Adesso al suo posto è stato piantato un nuovo albero che non comporterà problemi di radici superficiali.

"E' un esempio di come agiamo, quando rimuoviamo degli alberi non è per per il gusto di farlo, ma perché hanno qualche aspetto di pericolosità, oppure perché danneggiano strade e marciapiedi."

Il vicesindaco Gianfrancesco Gamurrini mostra l'atto simbolico di via Vittorio Veneto e spiega le motivazioni:

"In caso di maltempo, come è accaduto recentemente, gli alberi con radicazioni superficiali sono pericolosi, ecco perché i pini vengono sostituiti, come è accaduto in questo caso, oppure con il platano delle Poste. Non lo facciamo per il piacere di farlo, ma solo per prevenire questi rischi di abbattimento in caso di maltmepo e per evitare danneggiamenti alle asfaltature."