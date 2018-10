Al via il servizio Infoalert365 Montevarchi

Il Comune di Montevarchi ha attivato il Servizio InfoAlert Montevarchi per informare i cittadini sui potenziali rischi che possono incombere sul territorio comunale. Il servizio è direttamente accessibile dalla home page del Portale Istituzionale all’indirizzo www.comune.montevarchi.ar.it. Il sistema permette di informare la popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall’attività dell’uomo. Un compito, quello dell’informazione ai propri cittadini, che è proprio dell’Amministrazione Locale. In pratica InfoAlert Montevarchi è una Web App su cui sono pubblicati i principali rischi, le norme di autoprotezione, i numeri utili da contattare in caso di emergenza e le aree di attesa della popolazione in caso di terremoto. Quotidianamente e senza soluzione di continuità per 365 giorni l’anno su InfoAlert Montevarchi è pubblicato un estratto immediato ed intuitivo per il territorio comunale del Bollettino di Criticità Regionale e del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale. I cittadini possono anche registrarsi gratuitamente, inviando un messaggio WhatsApp al numero 3499347350 con il testo Montevarchi, ed essere così in grado di ricevere direttamente sul proprio smartphone i messaggi di allerta e le informazioni di pubblica utilità su altri rischi incombenti sul territorio. Invitiamo quindi tutti a registrarsi a questo nuovo servizio per restare sempre informati circa le possibili criticità o rischi che potranno interessare il territorio comunale ed avere le necessarie indicazioni sui corretti comportamenti da adottare in caso di evento avverso.