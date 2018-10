Al via il censimento Istat: oltre 1.800 famiglie di Arezzo coinvolte

Hanno preso il via le operazioni relative al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Due i campioni di famiglie aretine coinvolte nelle operazioni di rilevazione che si svolgeranno da ottobre a dicembre.

Sono 1.807 quelle interessate dalla cosiddetta rilevazione da lista e che dunque riceveranno una lettera a casa, spedita dall’Istat, per la compilazione online di un questionario.

Sono 1.888 quelle invece interessate nella cosiddetta rilevazione areale e che saranno contattate da un rilevatore o riceveranno a casa materiale distribuito porta a porta.

I rilevatori che si recheranno presso queste famiglie sono muniti di tesserino con foto rilasciato dall’Istat e timbrato dal Comune. Inoltre sono dotati di tablet per la rilevazione dei dati. Nel caso di richiesta da parte dei cittadini, i rilevatori sono sempre tenuti a dimostrare la loro identità, oltre che l’ufficialità dell’incarico.

Le famiglie interessate possono rivolgersi al centro comunale di rilevazione, in piazza Amintore Fanfani al primo piano dello Sportello Unico presso l’ufficio statistica, per verifiche sui rilevatori, informazioni sui questionari e per fissare un appuntamento. L’ufficio statistica è aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle 13,30 martedì e giovedì dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 15 alle 17,30 sabato solo su appuntamento dalle 8,30 alle 13. censimentopopolazione@comune.arezzo.it.

Tutte le informazioni sono consultabili inoltre sul sito Istat o possono essere richieste al numero verde 800 811 177 attivo fino al 20 dicembre, ore 9-21.