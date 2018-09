Aisa e lo Zero Spreco, 400 studenti a scuola di riciclo. Laboratori, giochi e workshop per professionisti

Quattrocento studenti e alunni dell’istituto comprensivo 4 Novembre hanno preso parte alla nuova giornata targata Zero Spreco promossa da Aisa Spa.

All’interno del centro di raccolta e termovalorizzatore di San Zeno i giovanissimi delle scuole aretine hanno avuto modo di mettersi alla prova su un semplice, ma non banale, concetto: ridurre a zero gli sprechi.

“E’ importante – ha sottolineato il direttore generale di Aisa Marzio Lasagni – investire sulle nuove generazioni in modo tale da creare una cultura del recupero forte e stabile. Questa mattina, grazie alla collaborazione dell’istituto comprensivo 4 Novembre, abbiamo potuto ospitare studenti delle elementari e delle medie. Inoltre abbiamo aperto le porte anche ai piccoli delle scuole per l’infanzia. Tutti hanno potuto cimentarsi con delle attività molto divertenti ma, allo stesso tempo, utili a comprendere come ogni oggetto o scarto può avere un secondo utilizzo, una nuova vita”.