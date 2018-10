Aipd festeggia la giornata nazionale della persona con la sindrome di Down. Appuntamento in piazza San Jacopo

Ottobre è un mese fondamentale per l’AIPD – Associazione Italiana Persone Down, dato l’appuntamento, ormai consueto, con la Giornata Nazionale della Persona con la sindrome di Down: 2 giorni davvero importanti, il 13/14 ottobre, per diffondere la presenza dell’associazione su tutto il territorio italiano e un’occasione di sensibilizzazione particolarmente forte.

Ragazzi, famiglie e volontari dell’associazione saranno presenti nelle piazze e in altri luoghi di aggregazione in 51 città italiane per distribuire materiale informativo sulla sindrome di Down e raccogliere fondi, offrendo un “messaggio di cioccolata”, cioè una confezione di cioccolato biologico.

Tali offerte sono fondamentali, particolarmente in questo momento di crisi economica, per portare avanti i numerosi progetti dell’Associazione a vantaggio delle persone con sindrome di Down.

Quest’anno il messaggio legato alla Giornata Nazionale è la campagna “Non guardarmi solo a metà, oltre la sindrome c’è una persona intera”, che ha come obiettivo quello di invitare ad andare al di là delle apparenze e dei pregiudizi e di promuovere l’incontro e la conoscenza. “Non si chiede di distogliere lo sguardo, ma anzi di guardare e conoscere le persone con sindrome di Down interagendo con loro per quello che sono, non per quello che sembrano”, afferma Giovanni Fatucchi, presidente di AIPD Arezzo.

Ad Arezzo lo stand di sensibilizzazione sarà in piazza S.Jacopo, sia sabato 13 che domenica 14, dalle 9 alle 20.

Per informazioni contattare Giovanni Fatucchi al 0575/351597