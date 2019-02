Agriturismo, ville e dimore storiche. La vacanza sempre più ambita per i vip

Affittare ville e dimore storiche piace sempre di più anche ai vip. L’attore hollywoodiano Ronn Moss, meglio conosciuto come il corteggiatissimo Ridge Forrester di Beautiful, ha trascorso pochi giorni fa una vacanza in assoluto relax nella tenuta di proprietà di Paolo Rossi, ex calciatore e campione del mondo con la Nazionale italiana 1982 in Spagna. Lì, a Poggio Cennina di Bucine, i due si sono anche cimentati in una inedita esibizione canora. La dimora fa parte della rete di strutture - ben 106 tra Toscana, Umbria e Marche - gestite dal tour operator Villas in Italy dell’imprenditore marchigiano Sandro Teloni.

Negli anni sono molti i personaggi che hanno ceduto al fascino dell'agriturismo: dalla leonessa del pop Anastacia al cantante Lorenzo Jovanotti, immortalato insieme all’attore, doppiatore e conduttore televisivo Neri Marcorè. Tutti in cerca di relax e privacy assoluti, con la ciliegina sulla torta rappresentata dalla bellezza del paesaggio toscano.

Gallery