Agorà, Casucci: “Ancora stipendi non pagati”. L’Ugl scrive all’Ispettorato

“Nonostante rassicurazioni e reiterate promesse la situazione delle dipendenti della cooperativa Agorà, resta alquanto nebulosa.” Questo quanto afferma Marco Casucci, Consigliere regionale della Lega.

“Infatti, da quello che ci risulta ad oggi non sono ancora stati pagati gli stipendi di aprile e ciò testimonia come la criticità sia ben lungi dall’essere superata. Un atteggiamento che riteniamo inaccettabile ed ovviamente condividiamo lo stato d’animo dei dipendenti che stanno vivendo un periodo davvero drammatico. Bene ha fatto, quindi il Sindacato Ugl a denunciare questa problematica con una lettera indirizzata alla Direzione Territoriale di Arezzo, dove, oltre alle inadempienze a livello economico, evidenzia pure possibili turnazioni non regolari ed orari di lavoro che non sarebbero in linea con la normativa contrattuale di riferimento. Ci rifiutiamo di credere, poi, perché se reale la cosa sarebbe oltremodo grave all’ipotesi che ad alcuni lavoratori (un numero comunque ristretto) sarebbero stati, viceversa, versati gli spettanti emolumenti. Insomma è doveroso monitorare con particolare attenzione tale questione, auspicando che dopo tante parole, forse anche troppe, si passi, finalmente, ai fatti, riportando, dunque, un po’ di serenità fra i lavoratori coinvolti e le loro famiglie.”