Agevolazioni consumo idrico 2018: a Montevarchi oltre 430 famiglie riceveranno i benefit

In questi giorni è stata pubblicata la graduatoria provvisoria delle persone che hanno diritto all’agevolazione sul consumo idrico per l’anno 2018, che da due anni viene curata da ogni singolo comune sulla base di uno specifico regolamento.

L’Autorità idrica Toscana ha messo a disposizione dell’amministrazione comunale 94.697.51 euro (grazie al lavoro svolto negli anni dall’ufficio InComune la somma è sempre andata ad aumentare passando da € 66.946,90 alla somma attuale) è stato possibile riconoscere la forma di agevolazione a 434 famiglie, sulla base del regolamento stabilità dall’amministrazione comunale.

Solo 3 famiglie al momento sono state escluse in quanto non rispondenti ai criteri previsti dal bando. Non solo un numero così alto di famiglie potrà accedere alla forma di agevolazione, ma è stato anche possibile alzare il tetto della stessa dal 65% al 71% rispetto allo scorso anno (comprensivo anche della cifra derivante dal bonus nazionale entrato in vigore quest’anno) a 342 famiglie che sono il numero dei nuclei che corrisponde alla soglia di Isee di € 8.107,00 (prevista come limite per presentare la domanda anche per il bonus nazionale).

Alle restanti 92 famiglie viene garantita una forma di agevolazione pari al 65% della base di calcolo stabilita dall’Autorità Idrica della Toscana. Complessivamente sono stati assegnati contributi per € 94.506,04. L’agevolazione sarà successivamente restituita da Publiacqua, attraverso le future bollettazioni e fatture. Il servizio è stato curato dall’ufficio incomune il quale, dopo aver effettuato tutta la parte relativa alla fase istruttoria, ha provveduto a stilare la graduatoria provvisoria (sia delle persone ammesse che delle persone non ammesse) che è stata pubblicata sul sito internet dell’ente www.comune.montevarchi.ar.it alla voce “bandi e concorsi”, nella parte relativa a “bandi emessi – procedura in corso” cliccando su – Utenza Debole: Agevolazioni consumi idrici anno 2018 – pubblicazione graduatorie.

La graduatoria è consultabile anche presso l’Urban Center a Montevarchi rivolgendosi all’ufficio incomune. Le persone interessate possono ora presentare eventuali osservazioni o ricorsi entro e non oltre il 15 ottobre prossimo. L’ufficio incomune provvederà successivamente a redigere la graduatoria definitiva che sarà sempre pubblicata sul cito internet dell’ente e trasmessa a Publiacqua per la concessione del beneficio agli aventi diritto.