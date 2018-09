Affidamento familiare: una giornata di studio e confronto a Civitella

Il Comune di Civitella in Valdichiana ha organizzato, in collaborazione con il coordinamento “AffidAR” e il Centro Affidi della Zona Socio Sanitaria Aretina una giornata di sensibilizzazione dell’Affidamento Familiare, con l’intento di promuovere una cultura di solidarietà impegno e cooperazione.

Questo strumento parte da un “puro gesto d’amore” che prevede l’accoglienza temporanea nella propria casa e nella propria vita di un bambino o di un ragazzo. Durante l’affidamento rimane e si preserva il legame fra il bimbo e la sua famiglia di origine; è dunque un aiuto rivolto al bambino o al ragazzo ed alla sua famiglia, per il tempo necessario alla risoluzione delle fragilità presenti nel nucleo.

Sabato 29 settembre a partire dalle ore 16,00 presso il Teatro Moderno di Tegoleto interverranno, oltre al Sindaco Ginetta Menchetti e l’Assessore alle Politiche sociali Elio Randellini, i seguenti relatori: Giuliana Aquilanti, pedagogista, Antonietta Varrichhio, avvocato, Mariacristina Severi, psicologa, Maurizio Bigi, assistente sociale, Benedetta Baquè, psicologa, i quali illustreranno ai presenti tutti gli aspetti dell’Istituto dell’Affidamento Familiare.

Verranno illustrate l’importanza e le modalità per attivare l’affido per offrire un futuro a quei nuclei familiari e in particolare ai minori bisognosi di sostegno che potranno ricevere l’amore e il calore delle famiglie affidatarie senza dover essere inseriti in strutture e istituti.

L’affido familiare è una forma di solidarietà straordinaria che attraverso l’ordinarietà dei gesti di cura, può regalare momenti di felicità ai piccoli ai quali spetta il diritto di crescere in serenità e sicurezza.