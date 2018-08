Ad Arezzo per dirsi “sì”: ecco un altro matrimonio tra stranieri. E sboccia il turismo dei fiori d’arancio

Qual è la città più romantica d’Italia? Venezia forse, con i suoi canali e le sue gondole. O magari Verona, che ha dalla sua una carta mica male da giocare come la storia di Romeo e Giulietta. Difficile stilare una graduatoria esatta dei capoluoghi, ma di certo Arezzo sta risalendo la china. E la sua fama di città “galeotta” per gli amori sta varcando i confini nazionali, visto che mai come questa estate è stata meta di aspiranti sposi stranieri che hanno deciso di pronunciare il fatidico sì nella cornice del Palazzo Comunale.

L’ultima unione del genere, in ordine di tempo, è quella tra Bjorn e Joahn, giunti dall’Olanda, che è stata celebrata stamattina dal consigliere comunale Angelo Rossi. E’ la quarta, celebrata dal solo Rossi, nell’arco di due mesi tra stranieri che avevano scelto Arezzo come location per il matrimonio.

Non ho contezza del totale dei matrimoni di chi sceglie Arezzo dall’estero. Oggi ho celebrato la prima unione tra stranieri omosessuali, in precedenza ho celebrato quella tra tre coppie etero: una proveniente dalla Danimarca, un’altra dalla Germania e un’altra ancora dall’Inghilterra. Quest’ultima, in particolare, mi ha colpito: erano presenti in tutto sessanta invitati. E questo significa indotto per Arezzo. A monte c’è il lavoro di wedding planner e tour operator che propongono la nostra città come “set” per il loro matrimonio. Sposi e comitiva si trattengono qualche giorno dopo la celebrazione e aderiscono a pacchetti di escursioni, nel Chianti o nel resto della Toscana. Queste forme di turismo per Arezzo rappresentano una gradita novità. La scorsa estate non ho celebrato alcun matrimonio del genere.

@MattiaCialini