Ad Arezzo gli Stati Generali della Sanità: confronto aperto ai cittadini su criticità e punti di forza

Uno spazio aperto di confronto e nel segno della trasparenza. Questo sarà l’evento che si terrà il 13 marzo prossimo al Teatro Petrarca, dove Comune e Asl insieme apriranno gli “Stati Generali della Sanità”

Una giornata interamente dedicata al tema della sanità aretina, durante la quale ne verrà fatta una valutazione realistica e si apriranno riflessioni sulle prospettive future.

“E’ nostra intenzione fare degli Stati Generali – ha spiegato il sindaco Alessandro Ghinelli – un appuntamento fisso, con cadenza annuale, imperniato sulla verifica, sul confronto, sulla valutazione del sistema sanitario aretino, ponendo al centro le criticità e i punti di forza. Scopo dell’evento è di costruire, insieme alla Asl e agli attori principali della sanità aretina, istituzioni, operatori, associazioni, singoli cittadini, una vera e propria ‘casa di vetro’ nel segno della trasparenza, della chiarezza e della lealtà. Negli ultimi tempi si è fatto un gran parlare, sui media, dei servizi offerti dall’ospedale San Donato, tra critiche e botte e risposta. Non dimentichiamo, infatti, che la sanità è strettamente legata al buon funzionamento del nosocomio cittadino. Adesso, era quindi necessario fare un punto unitario e affrontare i vari temi, le problematiche in un confronto costruttivo”.

Massimo Gialli direttore ospedali riuniti dell’aretino:

“intendiamo sfruttare questa occasione per dare spiegazioni sulle criticità che i cittadini riscontrano in ambito sanitario. Speriamo che ne escano degli indirizzi utili per tutelarne ancora meglio la salute: questo è il nostro obiettivo primario”.

L’assessore alle politiche sanitarie del Comune di Arezzo Lucia Tanti:

“non ci potevamo più permettere che i temi legati alle criticità, alle eccellenze, alle risorse in ambito sanitario venissero affrontati in maniera caotica. Ma soprattutto le risposte che vengono date ai cittadini e alle istituzioni devono essere trasparenti. Era doveroso fare chiarezza sulle funzioni che Regione, Asl e Comune hanno in ambito sanitario, da qui la decisione di organizzare gli Stati Generali. Lo dobbiamo in primo luogo ai cittadini”.