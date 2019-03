Raggiunto l’accordo fra Sei Toscana e Sienambiente per il contratto di acquisto dei crediti Tia

Accordo raggiunto fra Sei Toscana e Sienambiente per l’acquisto dei crediti Tia. I Consigli di amministrazione delle due società hanno deliberato il testo del contratto di acquisto dei crediti Tia per un importo di poco superiore ai 7.000.000 di euro.

“Con l’accordo raggiunto oggi si chiude definitivamente il capitolo legato all’acquisto dei crediti Tia, che costituiva uno degli adempimenti previsti dalla gara e la cui esecuzione si stava protraendo da tempo – commenta il presidente di Sei Toscana, Leonardo Masi –. L’intesa di oggi, che fa seguito a quella stipulata la scorsa settimana con Aisa, dà ulteriore stabilità alla gestione di Sei Toscana. Siamo lieti che questo percorso, che peraltro riguardava due importanti soci di Sei Toscana, abbia trovato una positiva conclusione, consentendo alla società di proseguire con ancora più forza il suo percorso di crescita”.

“Siamo soddisfatti di questo accordo con il quale chiudiamo una vicenda complessa e che finalmente ha trovato, una volta per tutte, una soluzione definitiva e puntuale – dichiara il presidente di Sienambiente, Alessandro Fabbrini –. Con la firma di questo importante atto si chiude un’annosa questione, peraltro già definita dal bando di gara di affidamento del servizio di raccolta ma che per vari motivi era rimasta in sospeso. Una vicenda non facile da districare, ma ci siamo riusciti, e da oggi possiamo concentrarci con più serenità sui nostri piani di sviluppo industriale e sull’attività dei nostri impianti”.