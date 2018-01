Con il nuovo anno diventa ancora più conveniente scegliere di fare l’abbonamento per muoversi con i mezzi pubblici, treno compreso. Dal 1° gennaio 2018 sono infatti entrate in vigore alcune novità fiscali previste dalla Legge di Bilancio, utili proprio per coloro che utilizzano abitualmente i trasporti pubblici e scelgono di fare l’abbonamento per risparmiare.

In fase di dichiarazione dei redditi, i costi sostenuti nel corso del 2018 per il trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale potranno essere portati in detrazione fino ad un massimo di 250 euro. La detrazione è pari al 19% delle spese sostenute e spetta anche se le stesse sono sostenute per i familiari a carico. Ciò significa che chiunque sostiene spese per acquistare un abbonamento a treni ed autobus del trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, ha diritto alla detrazione in dichiarazione dei redditi.

Facciamo un esempio: se in una famiglia di 4 persone, si acquistano 4 abbonamenti, due per i figli e due per i genitori, la famiglia può detrarre dalle tasse, il 19% di ciascun abbonamento. Se nel corso del 2018 la spesa per l’abbonamento al treno sarà pari a 250 euro, sarà possibile scontare dalla dichiarazione dei redditi dell’anno prossimo, 47,5 euro di costo abbonamento, e cioè il 19% di 250 euro.

“Si tratta di una novità molto importante, da tempo attesa ed invocata da tutto il nostro settore – commenta il Presidente del Gruppo Lfi, Maurizio Seri – e che finalmente è stata concretizzata dal Governo all’interno della nuova Legge di Bilancio. La possibilità di detrarre il costo degli abbonamenti è finalizzato ad una sempre maggiore fidelizzazione verso il trasporto pubblico come scelta quotidiana di mobilità. Desideriamo rivolgerci a tutta la nostra utenza affinché conservi il proprio abbonamento, così da poterlo allegare a tutta la documentazione fiscale utile in fase di dichiarazione dei redditi”.