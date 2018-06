Abbandono rifiuti a Bibbiena. La denuncia dell’amministrazione: “Problema che costa 13mila euro l’anno”

Rifiuti ingombranti abbandonati in prossimità dei cassonetti per l’indifferenziato. Ingombranti che costituiscono talvolta un problema alla viabilità e che nel 2017 hanno bruciato circa 13 mila euro dalle casse comunali.

E’ quello che denunciato oggi gli amministratori di Bibbiena contanto di computo economico alla mano. Nel 2017 i 331 cassonetti dedicati alla raccolta urbana indifferenziata, sono stati letteralmente presi d’assalto da materiale ingombrante che non va assolutamente smaltito in questo modo, ma per il quale esiste un servizio apposito gratuito per i singoli cittadini.

Gli amministratori commentano: “L’abbandono degli ingombranti non è solo un gesto di inciviltà deprecabile, ma anche un costo enorme per la comunità, aspetto questo inaccettabile soprattutto alla luce del fatto che SEI Toscana ha predisposto da tempo un servizio gratuito. Visto che in questo periodo la situazione sta diventando pesante, poiché molti cassonetti sono utilizzati impropriamente, stiamo valutando la possibilità di installare foto trappole per identificare gli autori degli abbandoni”.

Il Numero Verde messo a disposizione di SEI Toscana per lo smaltimento dei rifiuti ingombrati è il seguente: 800127484

Lunedì-giovedì dalle 9.00 alle 13,00 e dalle 13,30 alle 17,00 mentre il venerdì dalle 9,00 alle 13,00.

Il servizio per i cittadini è assolutamente gratuito.