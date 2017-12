Abbandonati poco prima di Natale, due cuccioli cercano casa

Sono stati trovati un paio di giorni prima di Natale nelle vigne dietro a Villa Severi. Sono stati loro, due splendidi cuccioli, ad avvicinarsi ad una ragazza che stava passeggiando con il proprio cane: quasi come a voler chiedere aiuto.

“Hanno iniziato a giocare con il cane – spiegano i volontari dell’Enpa – ma purtroppo non c’era nessuno con loro. La ragazza ha aspettato un po’ ma quando ha visto che non arrivavano proprietari e che i cani non avevano né collari né medagliette ci ha chiamati”.

E così i due cagnolini di circa 4 mesi da adulti saranno una taglia medio-grande il maschio è bianco e nero e la femmina bianca: “Sono molto affettuosi e giocherelloni – raccontano i volontari -, non appena saranno stati visitati vaccinati e microchippati potranno essere adottati. Se qualcuno fosse interessato può venire al canile a conoscerli”.