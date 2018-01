7 treni della Firenze-Roma in ritardo per un mese. L’annuncio di Trenitalia: “Disagi causati da manutenzione straordinaria”

In tutto sono sette i treni che nel prossimo mese potrebbero avere alcuni problemi di puntualità.

Sei regionali e un Intercity.

Questi i convogli che dal 2 gennaio al 4 febbraio potrebbero subire dei ritardi.

Le ragioni? Lavori di manutenzione e potenziamento delle linee Firenze-Roma.

L’annuncio è quello comparso nelle scorse giornate direttamente sulla bacheca del gruppo Facebook Comitato Pendolari Valdarno Direttissima e riporta nel dettagli tutte le eventuali e possibili modifiche al traffico ordinario.

Nella tabella sono indicati non solo i giorni in cui i treni specificati potrebbero viaggiare non in orario ma anche i minuti di ritardo che potrebbero essere accumulati. Dai 15 minuti massimi si passa ai 10 minuti.



Nel frattempo, per quanto riguarda l’attività dei vari gruppi e comitati, è il portavoce valdarnese Maurizio Da Re a rendere noto di aver scritto alla Regione Toscana “per avere quei dati sui treni del Valdarno che secondo l’assessore Ceccarelli sono stati forniti a metà dicembre e a disposizione degli utenti, ma in realtà sono ancora sconosciuti”.

Di seguito il testo della lettera di Da Re.