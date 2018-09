Gli amici del Calcit di via Fiorentina organizzano “40 anni di Calcit” da mercoledi 5 a domenica 9 settembre presso Arezzo Fiere e Congressi, con la rassegna Calcit in scena e 18° Mercatino dei Ragazzi. Le iscrizioni al mercatino vengono effettuate presso la rivendita tabacchi al centro commerciale di Via Fiorentina. Il ricavato della manifestazione sarà destinato al servizio di cure domiciliari oncologiche Scudo.