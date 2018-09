Frana E45: una rete arancione tra i detriti e le abitazioni. I residenti: “Da mesi così, preoccupati per eventuali frane”

“Cosa succederà se dovesse piovere in maniera più consistente del previsto?”.

A chiederselo, visto l’avvicinarsi della stagione autunnale, sono i residenti di Pieve Santo Stefano e in modo particolare quelli che abitano a ridosso della ormai famosa frana della E45.

Lo scorso febbraio tra le uscite di Pieve Santo Stefano sud e Pieve nord si è verificato un cedimento del manto bituminoso. Una porzione di quella che era una piazzola di sosta si è staccata dal resto della carreggiata creando una spaccatura lunga alcuni metri nell’asfalto e finendo con lo scivolare sul fianco della collina.

Subito dopo l’accaduto l’area è stata sottoposta a sequestro e sulla vicenda le forze dell’ordine e la magistratura hanno aperto un’inchiesta per fare luce sulle eventuali responsabilità e inadempienze.

Contestualmente, per garantire la sicurezza dei residente del comune della Valtiberina, l’area interessata dal cedimento è stata transennata con alcuni metri di rete arancione.

Da febbraio la situazione non è cambiata di un centimetro. O per meglio dire, non è cambiata dal punto di vista del contenimento perché invece, qualcosa, si è mosso.