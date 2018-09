1,5 milioni di euro per le scuole aretine. Ultimate le opere all’Orciolaia, Gamurrini: “Interventi su tutti i plessi”

L’ultimo intervento, in ordine cronologico di esecuzione, è costato un investimento di 47mila euro ed è stato eseguito all’interno della scuola per l’infanzia dell’Orciolaia.

Complessivamente invece gli euro spesi per il mondo scuola da parte del Comune di Arezzo sono pari ad 1,5 milioni.

Ad una settimana dal suono della prima campanella le scuole del comune di Arezzo si preparano ad accogliere al meglio studenti e alunni.



“Nel corso dell’estate avevamo visitato i cantieri in alcune scuole, preannunciando come non fossero gli unici: ricordo la riqualificazione del resede della scuola elementare Leonardo Bruni, con l’ampliamento dell’area verde, il ripristinato dei manti di asfalto e della pavimentazione dei vialetti pedonali e una particolare attenzione riservata al deflusso delle acque piovane e il risanamento strutturale della scuola elementare Masaccio con i solai completamente rifatti. Ricapitoliamo adesso gli ulteriori lavori: i risanamenti strutturali effettuati alla palestra della Cesalpino, alla materna di Tregozzano e quelli programmati alla materna Modesta Rossi, la sistemazione dei servizi igienici della scuola elementare di Staggiano con la demolizione di rivestimenti e pavimenti, la rimozione degli apparecchi igienico-termo-sanitari e delle finestre in metallo, la sostituzione di tutti questi elementi con impianti, porte e finestre nuove, insieme a un nuovo impianto elettrico comprensivo di illuminazione d’emergenza e la tinteggiatura delle pareti di tutti i locali dell’edificio, i nuovi infissi e le nuove facciate esterne alle elementari di Pescaiola, la ristrutturazione dei bagni esistenti alle scuole di Olmo e Staggiano, la cucina nuova alla scuola di San Leo. Alla vigilia dell’anno scolastico, che per i più piccoli è peraltro cominciato, facciamo il punto prendendo a modello un’altra scuola comunale, quella dell’Orciolaia, che diventa così la cartina di tornasole di ciò che l’amministrazione sta investendo per la sicurezza dei bambini e del personale scolastico e il decoro dei plessi che li ospitano grazie a una puntuale pianificazione che cerchiamo di attuare nel periodo estivo di ogni anno”.

Per quello che riguarda la struttura di via dell’Orciolaia le opere realizzate contano un nuovo servizio igienico e manutenzione straordinaria di quelli esistenti. I nuovi locali, necessari per adeguare la struttura alla normativa in tema di igiene e sicurezza sul lavoro, sono a servizio esclusivo della cucina e si compongono di bagno, antibagno e spogliatoio. Per quanto riguarda il rifacimento dei bagni esistenti, sono stati rinnovati i pavimenti e i rivestimenti, sostituiti gli scarichi e le tubazioni, cambiati i sanitari, tinteggiati gli ambienti.

“E non è finita qui – conclude il vicesindaco – il primo giorno di scuola presenteremo altri importanti lavori eseguiti questa volta nella scuola di una frazione. A dimostrazione che il nostro impegno, come evidenzia l’elenco citato, è a 360 gradi, diffuso sull’intero territorio”.